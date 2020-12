Bosnien - Großes Interesse an Wahl in Mostar

81 Prozent der Stadtbewohner wollen an ersten Lokalwahlen nach zwölf Jahren teilnehmen

In der herzegowinischen Stadt Mostar, wo am Sonntag zum ersten Mal nach zwölf Jahren wieder ein neuer Gemeinderat gewählt wird, herrscht laut jüngsten Meinungsumfragen großes Wahlinteresse. 81 Prozent bekundeten ihre Entschlossenheit, an dem Urnengang teilzunehmen, 16 Prozent sprachen sich laut Medienberichten dagegen aus.

Gewählt werden 35 Mitglieder des Gemeinderates. Ihre Kandidaten haben 31 Parteien und Bündnisse angemeldet, auch Einzelpersonen bewerben sich um Gemeinderatsitze. Tonangebend sind die beiden führenden Parteien der kroatischen und der bosniakischen (muslimischen) Volksgruppe, die HDZ und die SDA. Gute Wahlresultate erwartet sich allerdings auch der multiethnische BH-Block Mostar, zu dem die kürzlich in Sarajevo erfolgreichen Parteien SDP und Unsere Partei (Nasa stranka) zählen.

Der Weg zur Wahl wurde im Juni durch eine Einigung der HDZ und der SDA gebahnt, die sich unter internationaler Vermittlung endlich über die Art und Weise geeinigt hatten, wie die Stadt künftig regiert werden soll. Der neue Bürgermeister im herzegowinischen Verwaltungszentrum wird anschließend vom Gemeinderat gewählt.

In der Stadt am Neretva-Ufer stellen Kroaten gut 48 Prozent der Bevölkerung, auf Bosniaken entfallen rund 44 Prozent. Stimmberechtigt sind etwa 105.000 Einwohner.