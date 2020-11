Bosnien: Serbenführer macht Wahlkampf auf Corona-Intensivstation

Dodik in einem Vollkörper-Schutzanzug

Der führende bosnische Serben-Politiker Milorad Dodik hat im Wahlkampf für die landesweiten bosnischen Kommunalwahlen eine Intensivstation für Corona-Patienten besucht. Bilder, die bosnisch-serbische Fernsehsender am Freitagabend verbreiteten, zeigen Dodik in einem Vollkörper-Schutzanzug zusammen mit Chefärzten des Universitätsklinikums Banja Luka.

Der Politiker geht durch die Intensivstation, beugt sich über künstlich beatmete Patienten und versucht sogar einen von ihnen anzusprechen. Krankenhaus-Direktor Vlado Djajic rühmte anschließend den "Mut" Dodiks, der als serbischer Vertreter im dreiköpfigen bosnischen Staatspräsidium sitzt. "Er ist einer der wenigen Präsidenten, der unter die am meisten infizierten Patienten gegangen ist", sagte er. Die kroatische Tageszeitung "Jutarnji List" sprach von einem "bizarren Besuch".

Dodik ist der alles bestimmende Politiker in der Republika Srpska, dem serbischen Landesteil Bosniens. Er selbst tritt bei den Kommunalwahlen am Sonntag nicht an, nützte aber seine Funktion und Macht, um intensiven Wahlkampf für seine nationalistische Regierungspartei SNSD zu machen.

Bosnien ist seit dem Krieg 1992-1995 in die Republika Srpska und in die Föderation BiH unterteilt, in der vor allem Bosniaken und Kroaten leben. Beobachter gehen davon aus, dass bei den Kommunalwahlen erneut die jeweiligen Nationalparteien der drei Völkerschaften dominieren werden.