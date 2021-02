Bosnien: Top-Diplomat fordert Rücknahme von Kriegsverbrecher-Ehrung

Brief an Parlamentspräsident Nedeljko Cubrilovic geschrieben

Der Hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina, Valentin Inzko, hat das Parlament des serbischen Landesteils aufgefordert, Ehrungen von verurteilten bosnisch-serbischen Kriegsverbrechern zurückzunehmen. In einem Brief an Parlamentspräsident Nedeljko Cubrilovic, dessen Inhalt am Mittwoch bekannt wurde, nannte Inzko den ehemaligen bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic und die ehemaligen Spitzenpolitiker Biljana Plavsic und Momcilo Krajisnik.

Die drei Ex-Politiker hatten im Oktober 2016 vom Parlament der Republika Srpska (RS) hohe Auszeichnungen erhalten. Alle drei hatten eine führende Rolle bei schweren Kriegsverbrechen an der muslimischen (bosniakischen) und kroatischen Zivilbevölkerung im Bosnienkrieg (1992-1995) gespielt. Karadzic verbüßt eine lebenslange Gefängnisstrafe wegen Völkermords, zu der ihn das Jugoslawien-Tribunal in Den Haag 2019 verurteilte. Plavsic und Krajisnik haben ihre langjährigen Haftstrafen abgesessen. Krajisnik starb im September des Vorjahres an den Folgen einer Corona-Infektion.

Inzko gab dem RS-Parlament drei Monate Zeit, um diese und andere fragwürdige Ehrungen rückgängig zu machen. Die Verherrlichung von Kriegsverbrechern, wie sie in derartigen Ehrungen zum Ausdruck kommt, verletze die Würde der Opfer der von ihnen begangenen Verbrechen, schrieb er. "Schließlich destabilisiert dies die Region und stellt die Aussicht auf Versöhnung in Bosnien-Herzegowina in Frage."

Der Hohe Repräsentant wird von mehr als 50 Ländern bestimmt, die sich als Garanten des Friedensvertrags von Dayton (1995) verstehen. Er kann im Prinzip Politiker aus dem Amt entfernen und Rechtsakte aufheben, wenn gegen den Friedensvertrag verstoßen wird. Inzko, ein österreichischer Spitzendiplomat, übt das Amt seit 2009 aus. Im Frühjahr wird er es abgeben. Als Anwärter für die Nachfolge gilt der ehemalige deutsche Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU).