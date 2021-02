Bosniens Entität bekommt erste 5.000 Impfstoffdosen nun aus Serbien

In Belgrad hat Impfung ausländischer Diplomaten begonnen

Bosniens größere Entität, die Bosniakisch-Kroatische Föderation, soll nun einen ersten Coronavirus-Impfstoff aus Serbien bekommen. Dies teilte der derzeitige Vorsitzende des Staatspräsidiums, Milorad Dodik, nach einem Treffen des Staatspräsidiums mit den Ministerpräsidenten der zwei Landesteile, der Föderation und der Republika Srpska, und dem gesamtstaatlichen Ministerpräsidenten am Donnerstag mit.

Die Bosniakisch-Kroatische Föderation habe es akzeptiert, 5.000 Impfstoffdosen, welche ihr kürzlich von Serbiens Präsidenten Aleksandar Vucic, angeboten worden seien, anzunehmen, präzisierte Dodik laut der Presseagentur Tanjug.

Während die kleinere Entität bisher bereits erste Impfstoffdosen aus Serbien erhalten habe und am Wochenende auch eine Lieferung von Sputnik-Vakzin aus Russland erwartet, hat die Impfung in der Föderation noch nicht begonnen. Bosnien hatte zuvor 1,2 Mio. Impfstoffdosen über das Covax-Programm bestellt und bezahlt. Sollten die für das erste Quartal vereinbarten Lieferungen nicht erfolgen, werde Sarajevo das Covax-Programm verklagen, präzisierte Dodik.

In Belgrad hat am Donnerstag unterdessen auch die Impfung von in Serbien akkreditierten ausländischen Diplomaten begonnen. Wie Tanjug berichtete, hätten etwa 1.200 Diplomaten den Wunsch bekundet, sich impfen zu lassen. Zur Verfügung stehen Impfstoffe von Sinopahrm, AstraZeneka, Pfizer sowie Sputnik V, berichtete Tanjug.

In Bosnien wurden seit dem Ausbruch der Pandemie gut 127.000 Krankheitsfälle registriert, in Serbien 449.901. In Serbien haben laut Amtsangaben bisher über 1,3 Millionen Menschen bereits eine erste Impfdosis erhalten, fast 500.000 auch schon die zweite.