Bosniens Regierung: Obdachlose Flüchtlinge in Bihac unterbringen

Kantonalbehörden dagegen - 900 Flüchtlinge leben seit der Vorwoche unter freiem Himmel

Die bosnisch-herzegowinische Regierung hat am Donnerstag die Behörden des Una-Sana-Kantons dicht an der Grenze zu Kroatien aufgefordert, rund 900 Flüchtlinge aus dem früheren Flüchtlingscamp Lipa, die seit der Vorwoche unter freiem Himmel leben, in Bihac unterzubringen. Nach Meinung der Regierung soll die Unterbringung in der aufgegebenen Fabrikhalle Bira erfolgen. Diese hatte früher als Flüchtlingscamp gedient.

Die Kantonalbehörden haben die Aufforderung umgehend abgelehnt, meldeten bosnische Medien. Nach Angaben der gesamtstaatlichen Regierung würde die Unterkunft in Bira nur eine vorläufige Lösung darstellen. Das in der Vorwoche aufgegebene Flüchtlingscamp Lipa, etwa 30 Kilometer von Bihac entfernt, soll nämlich bis April 2021 für einen passenden Aufenthalt von Flüchtlingen angepasst werden.

Die Aufforderung der Regierung erfolgte, nachdem am Mittwoch ein Versuch, die Flüchtlinge in Bradina bei Konjic unterzubringen, an Protesten der Lokalbevölkerung gescheitert war.

Das Sicherheitsministerium warnte laut dem Internetportal "Klix.ba" unterdessen vor einer weiteren Verschlechterung der humanitären Situation. Ale zuständigen Institutionen sollten "ohne Aufschub" Schritte unternehmen, um dies zu verhindern, teilte das Sicherheitsministerium in einer Aussendung mit.

In Bosnien-Herzegowina wurden im heurigen Jahr rund 16.000 Migranten registriert. Nur ein Bruchteil von ihnen wollte aber im Land bleiben, die allermeisten wollten weiter Richtung EU.