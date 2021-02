Botschafter: Kosovo braucht eine klare EU-Perspektive

Pllana kritisiert Unklarheiten

Der kosovarische Botschafter in Österreich, Lulzim Pllana, fordert eine klare EU-Perspektive für sein Land. Der Kosovo werde wie kaum ein anderes Land der Region in seine Perspektive in Richtung EU "herausgefordert. Abgesehen von der Corona-Pandemie, die eigene Schwierigkeiten mit sich gebracht hat, bleibt die wichtigste Angelegenheit, der europäische Weg Kosovos in Richtung EU, immer noch im Unklaren", so Pllana in einem Gastkommentar für die "Wiener Zeitung" (Dienstag).

"Die vielversprochene Visa-Liberalisierung wird weiterhin in Aussicht gestellt, kommt aber aufgrund des Widerstands einiger EU-Mitgliedstaaten noch nicht zur Erfüllung. Wann es überhaupt zur Bewegungsfreiheit für die jüngste Gesellschaft Europas innerhalb des Kontinents kommen wird, bleibt ungewiss", kritisierte der Botschafter.

Der Kosovo sei "demografisch gesehen jung, die Start-ups und Web-Entwickler im Land gehören zu den besten Europas, dazu kommen sehr bekannte Popmusiker, die das Image Kosovos in der Welt pflegen. Somit wird das Land eher eine Bereicherung für die Europäische Union sein", betonte der Botschafter, der zudem Österreich wegen seiner politischen Unterstützung für den Kosovo lobte. Selbst wenn Österreich nicht der NATO angehöre, so habe es "doch auf dem Balkan für Ruhe und Frieden gesorgt". Österreich zähle "heute zu den engsten Vertrauenspartnern Kosovos".