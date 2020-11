BP-Stichwahl - Urteil gegen Kärntner Bezirkshauptmann rechtskräftig

Behördenchef von Villach-Land war wegen falscher Beurkundung schuldig gesprochen worden

Wegen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Bundespräsidenten-Stichwahl 2016 ist vor einem Jahr der Bezirkshauptmann von Villach-Land, Bernd Riepan, am Landesgericht Klagenfurt schuldig gesprochen worden. Dieses Urteil ist nun rechtskräftig, bestätigte eine Sprecher des Obersten Gerichtshofs (OGH) einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung". Riepan war wegen falscher Beurkundung im Amt zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

In dem Strafprozess war es um die Protokolle über die Wahl gegangen. Darin wurde eine Sitzung der Wahlkommission am Wahlsonntag um 17.00 Uhr samt Anwesenheit aller Beisitzer bestätigt. Die Sitzung hatte allerdings gar nicht stattgefunden, das Protokoll wurde erst in der Sitzung am Montag vorgelegt und unterschrieben - auch von allen Beisitzern. Im zweiten Protokoll wurde bestätigt, dass die Wahlkarten am Montagvormittag ausgezählt worden seien, ebenfalls in Anwesenheit der Beisitzer. Auch das hatte so nie stattgefunden, mit der Auszählung der Wahlkarten wurde noch am Sonntag begonnen.

Im Falle Riepans muss nun noch das Oberlandesgericht (OLG) Graz über die Strafhöhe entscheiden. Am Landesgericht Klagenfurt war er zu einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu je 65 Euro verurteilt worden, die Strafe beträgt also 10.400 Euro.