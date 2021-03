Brand in Arbeiterwohnhaus in NÖ: Eingeschaltete Herdplatte Auslöser

Objekt wurde stark beschädigt - Schaden beträgt rund 150.000 Euro

Nach dem Brand in einem Arbeiterwohnhaus eines Sägewerkes in Furth a. d. Triesting (Bezirk Baden) haben die Beamten des Landeskriminalamts Niederösterreich die Ursachenermittlung abgeschlossen. Als Auslöser für das Feuer vom Freitagnachmittag gilt nach Polizeiangaben eine eingeschaltete Herdplatte. Das Objekt ist unbewohnbar, die Schadenssumme beträgt rund 150.000 Euro.

Eine 46-Jährige wurde bei dem Brand schwer verletzt. Die Mutter von Drillingen war dreimal zurück in das in Flammen stehende Haus gelaufen, um Gegenstände in Sicherheit zu bringen. Die Niederösterreicherin wurde per Notarzthubschrauber in ein Wiener Krankenhaus geflogen.