Brand in Grazer Wohnung durch überlastete Steckdose - Frau im Spital

36-Jährige konnte Flammen mit Feuerlöscher selbst eindämmen

In einer Wohnung im Grazer Bezirk Straßgang ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin (36) konnte den Brand mit einem Feuerlöscher selbst unter Kontrolle bringen. Das Feuer dürfte aufgrund der Stromüberlastung einer Steckdose entstanden sein. Die Frau dürfte bei dem Feuer eine Rauchgasvergiftung erlitten haben und wurde ins LKH gebracht. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.

Die Frau hatte gegen 22.20 Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnte sie die Flammen selbst eindämmen. Ursache dürfte die Überlastung einer Steckdose gewesen sein, an der mehrere Geräte angeschlossen waren. Die Berufsfeuerwehr hatte noch Sicherungsarbeiten und eine Entlüftung des Hauses durchzuführen.