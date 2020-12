Brand in Reifenfabrik im Tessin

Keine Verletzten

In Mendrisio (Kanton Tessin) ist am Samstagabend in der Via Campagna Adorna ein Feuer in einem Reifendepot ausgebrochen, teilte die Tessiner Kantonspolizei in der Nacht auf Sonntag mit. Die Behörden rückten demnach umgehend mit einem Großaufgebot an. So kamen unter anderem die Feuerwehr und das Grenzschutzkorps zum Einsatz. Aus Sicherheitsgründen sei auch der Schienenverkehr blockiert worden, hieß es. Verletzte gab es keine.

Der Bevölkerung wird laut Medieninformationen aber vorsichtshalber empfohlen, die Fenster geschlossen zu halten. Der Verkehr in der Gegend sei beeinträchtigt, so die Kantonspolizei. Im Internet sind vielerorts Fotos von einer schwarzen Rauchsäule zu sehen. Zudem kursieren Bilder von großen Flammen, die aus der Fabrik in die Höhe steigen.