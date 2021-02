Brand in südsteirischem Stall - Bauer konnte seine Rinder retten

Sechs Tiere in Sicherheit gebracht - Landwirt schaffte auch Maschinen rechtzeitig ins Freie

Ein Bauer hat bei einem Brand in seinem Stall im südsteirischen Straß am Dienstagabend rechtzeitig seine sechs Rinder ins Freie bringen können. Der 50-Jährige konnte auch zwei unter einem Vordach des Gebäudes abgestellte Traktoren und einen Pkw wegfahren. Acht Feuerwehren löschten die Flammen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Ursache des Feuers soll von Sachverständigen ermittelt werden, teilte die Landespolizeidirektion am Aschermittwoch mit.

Das Feuer auf dem Anwesen im Bezirk Leibnitz dürfte gegen 21.30 Uhr ausgebrochen sein. Der Landwirt bemerkte die Flammen deshalb, weil am Gehöft der Strom ausgefallen war und er nach der möglichen Ursache suchen ging. Sofort verständigte er die Feuerwehren, dann begann er mit der Rettung seines Viehs. Bis zum Eintreffen der acht Wehren mit rund 100 Feuerwehrleuten stand das Gebäude, in dem sich noch weitere landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, diverse Futtermittel sowie eine größere Menge an gepressten Heuballen befanden, bereits im Vollbrand.