Brand in Wirtschaftsgebäude in Steiermark

Keine Verletzte - Erheblicher Sachschaden in unbekannter Höhe

In Seckau (Bezirk Murtal) in der Steiermark ist am Samstagnachmittag ein Wirtschaftsgebäude aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Einer Polizeiaussendung zufolge entstand dabei erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzte gab es nicht. Insgesamt standen neun Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Am Abend waren die Löscharbeiten wegen Glutnestern noch nicht abgeschlossen, teilte ein Polizeisprecher der APA mit.

Der 32-jährige Sohn der Eigentümer des Anwesens bemerkte laut Polizei gegen 13.45 Uhr den Brand und verständigte die Einsatzkräfte. Danach rettete er die im Wirtschaftsgebäude untergebrachten 18 Rinder. Die Feuerwehr stand mit 110 Personen und 20 Fahrzeugen im Einsatz. Sie konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und eine Veranstaltungshalle verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Samstagabend waren noch Sicherungsarbeiten im Gange, wie die Polizei der APA mitteilte. Die Erhebungen zur Brandursache wurden vom Landeskriminalamt übernommen.