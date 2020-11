Brand vorgetäuscht: Raubüberfall in Saalfelden

Täter drängte verängstigte Pensionistin in die Wohnung und forderte Bargeld

Eine 83-jährige Pensionistin ist am Samstag in den frühen Morgenstunden Opfer eines Raubüberfalls geworden. Gegen 5 Uhr früh hatte es an ihrer Tür geläutet, über die Gegensprechanlage gab der bisher unbekannte Täter an, dass es brenne und die Frau die Tür öffnen solle. Die in Panik geratene Frau öffnete und wollte ihre Wohnung im zweiten Stock verlassen, als der bewaffnete Mann sie wieder zurückdrängte.

Dort forderte der Unbekannte von der Frau Bargeld, das sie ihm auch aushändigte. Danach verbat der Mann der 83-Jährigen, die Wohnung zu verlassen oder die Polizei zu kontaktieren und flüchtete. Die verängstigte Frau informierte erst im Lauf des Vormittags die Nachbarn von dem Vorfall. Nach dem Unbekannten wird gefahndet. Das Opfer beschreibt den Mann als 35 bis 40 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß. Der Täter war schwarz gekleidet, trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und sprach einheimischen Dialekt. Er hatte eine Pistole bei sich, ob es sich um eine echte Waffe oder ein Attrappe handelt, ist unklar.