Brandursache bei Tiroler Motorradmuseum weiter unklar

Ermittler noch im Einsatz

In Tirol hat am Dienstag nach dem Großbrand in einem Motorradmuseum in Hochgurgl (Bezirk Imst) weiter Unklarheit über die Brandursache geherrscht. Die Brandermittler seien noch am Ort des Geschehens bei der Timmelsjoch-Mautstation auf über 2.000 Metern Seehöhe, hieß es von der Polizei gegenüber der APA.

Bei dem Feuer, das in der Nacht auf Montag ausgebrochen war, wurde niemand verletzt. Über die Schadenshöhe gab es weiter keine Angaben, in dem Museum befanden sich jedenfalls über 200 Motorräder. Ein Angestellter alarmierte gegen 4.40 die Einsatzkräfte, nachdem ein akustischer Alarm losgegangen war. Gegen 6.00 Uhr stand das Museum in Vollbrand. Über 100 Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Polizisten waren im Einsatz.