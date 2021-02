Brasilien: Massenentlassungen von Ford-Mitarbeitern untersagt

Ford will in den USA 5.000 Arbeitsplätze schaffen Angesichts unerwarteter Wachstumszahlen will der zweitgrößte US-Autohersteller Ford in den USA 5.000 Arbeitsplätze schaffen und neue Werke in China und Brasilien bauen. "Es wird die umfassendste Produktionserweiterung in den vergangenen 50 Jahren", sagte der Chef des Amerika-Geschäfts, Joe Hinrichs, am Donnerstag am Konzernsitz nahe der Autostadt Detroit.