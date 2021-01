Brasiliens Ex-Kultursekretär bedauert Rede im Goebbels-Stil

Laut Alvim sollte "brasilianische Kunst des nächsten Jahrzehnts heroisch und national sein"

Rund ein Jahr nach seiner Entlassung hat der ehemalige brasilianische Kultursekretär Roberto Alvim wegen einer Rede im Stil des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels Bedauern gezeigt. "Mein größter Fehler war zweifelsohne dieser verdammte Diskurs", hieß es in einer Erklärung Alvims an brasilianische Zeitungen wie die "Folha de S. Paulo" und "O Globo" am Freitagabend. Alvim sprach von einem "schrecklichen Fehler".

In einem Video, das das Sekretariat für Kultur der Regierung des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro zu einem neuen Kunstpreises auf Twitter postete, hatte Alvim im Jänner 2020 gesagt: "Die brasilianische Kunst des nächsten Jahrzehnts wird heroisch sein und sie wird national sein. (...) Oder sie wird nichts sein." Brasilianische Medien verglichen die Passage mit Aussagen von Goebbels und stellten die beiden Stellen übereinander.

Goebbels soll 1933 unter anderem gesagt haben: "Die deutsche Kunst des nächsten Jahrzehnts wird heroisch, sie wird stählern romantisch, sentimentalitätslos sachlich, sie wird national mit großem Pathos und gleichfalls verpflichtend und bindend sein, oder sie wird nicht sein."

Auch die Ästhetik des Videos, der Ton des Vortrags und die Hintergrundmusik - aus der Oper "Lohengrin" von Richard Wagner - erinnerten Beobachter in Brasilien an Nazi-Propaganda. In seiner neuen Erklärung wiederholte Alvim seine Begründung von damals auf Facebook, er habe nicht gewusst, woher der Satz stamme. Hätte er es gewusst, hätte er dies nie gesagt: "Der Satz an sich hatte keine Nazi-Konnotation, also habe ich darin nichts Falsches gesehen."