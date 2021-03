Brasiliens Wirtschaft sackte im Coronajahr um 4,1 Prozent ab

Corona - EU erwartet für 2020 in Österreich 7,4 Prozent BIP-Minus Wachstumserwartungen 2021 von 4,1 auf 2,0 Prozent halbiert - Vorkrisenniveau erst Ende 2022 - BIP in der Eurozone und EU schrumpft 2020 weniger stark als in Österreich - GRAFIK