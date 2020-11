Der Hangar-7 in Salzburg ist am Samstag erstmals Schauplatz der WM-Entscheidung im Breakdance, das 2024 in Paris neu im Olympia-Programm sein wird. Mit Sinamaria "Sina" Neugebauer und Lil Zoo sind beim "BC One World Final" unter den jeweils besten acht auch zwei Tanzakrobaten aus Österreich dabei. Während Neugebauer erstmals auf der ganz großen Bühne antritt, ist es für den gebürtige Marokkaner Lil Zoo das bereits siebente Finale, 2018 holte er den Titel.