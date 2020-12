Breite Ablehnung zu Bahnneubau in deutschem Inntal zum Brenner

Laut betroffenen Gemeinden maximal mit Tunnel wie in Österreich möglich - Brenner-Nordzulauf soll Kapazitäten zu künftigem Brennerbasistunnel erweitern

Bei dem Raumordnungsverfahren der Regierung von Oberbayern zu einer neuen Bahnstrecke im Inntal zum Brenner haben die betroffenen Kommunen alle fünf Varianten der Deutschen Bahn weitestgehend abgelehnt. Nur Flintsbach und Nussdorf sehen einen der seinerzeit fünf in verschiedenen Farben vorgestellten Vorschläge für den sogenannten Brenner-Nordzulauf als notfalls möglich.

Eine Neubaustrecke östlich von Rosenheim wäre nach Ansicht beider Gemeinden möglicherweise raumverträglich, wenn die Trasse weitgehend untertunnelt würde, teilte das Bürgerforum Inntal mit.

"Sollte eine Neubautrasse erforderlich sein, kommt aus unserer Sicht nur die Variante Violett mit Untertunnelung des Inns in Frage", heißt es etwa auf der Seite der Gemeinde von Flintsbach. Die Machbarkeit einer Untertunnelung hätten bestehende Trassen in Österreich gezeigt. Flintsbach kam ebenfalls zu dem Schluss: "Sollte die Variante Violett als favorisierte Trasse in Frage kommen, so kann diese keinesfalls als Brückenbauwerk, sondern nur wie im Sondervorschlag dargestellt, mit einer Untertunnelung des Inns erfolgen." Rosenheim, Brannenburg, Oberaudorf sowie Rohrdorf und Samerberg, bei denen die Trasse direkt vorbeilaufen würde, lehnen laut Bürgerforum auch diese Variante ab.

Die Bürgerinitiative hatte die Stellungnahmen der Gemeinden zum Raumordnungsverfahren zusammengefasst. Der Kreistag von Rosenheim - die Neubaustrecke verläuft weitgehend im Landkreis Rosenheim - hatte sich gegen alle fünf Trassenvorschläge ausgesprochen.

An die 30.000 Stellungnahmen sind im Zuge des Raumordnungsverfahrens bei der Regierung von Oberbayern eingegangen. Ein Ergebnis hat die Behörde aber noch nicht vorgelegt. Eine breite Front auch aus Umweltschützern und Bürgerinitiativen stemmt sich gegen die Vorschläge der Deutschen Bahn zum Neubau einer Bahnstrecke. Die Gegner fordern stattdessen die Modernisierung der bestehenden Gleise und haben Gutachten vorgelegt, die davon ausgehen, dass das sogar die bessere Lösung wäre. Anrainer im ohnehin verkehrsbelasteten Inntal fürchten mit dem Neubau eine jahrelange Baustelle und noch mehr Verkehr.

Der Brenner-Nordzulauf soll die Kapazitäten zum künftigen Brennerbasistunnel (BBT) erweitern, an dem in Österreich und Italien gebaut wird. Damit sollen mehr Güter auf die Schiene kommen. Die Eröffnung des Tunnels könnte sich bis 2030 verzögern.