Brennende Kerzen lösten Feuer in steirischem Gasthaus und Wohnung aus

55-jähriger Nachbar griff mit Feuerlöscher ein und zog sich Rauchgasvergiftung zu

Zwei angezündete und dann vergessene Kerzen haben am Sonntag in der Steiermark ein Feuer verursacht. In Wildon (Bezirk Leibnitz) geriet die Holzvertäfelung eines Gasthauses in Brand. In Deutschlandsberg hatte eine 45-Jährige eine Laternenkerze am Balkon angezündet und war dann weggegangen. Ihr Nachbar (55) erstickte die Flammen mittels Handlöscher und erlitt eine Rauchgasvergiftung. Der Schaden dürfte jeweils mehrere tausend Euro betragen, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Holzvertäfelung in der Bauernstube eines Gasthauses in Wildon hatte gegen 21.45 Uhr Feuer gefangen. Die 68-jährige Besitzerin, die im Obergeschoß des Gebäudes wohnt, wurde durch einen Rauchmelder aufmerksam und verständigte die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Wildon löschte mit 15 Mann die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Eine 45-Jährige hatte am Sonntagnachmittag in Deutschlandsberg am Balkon ihrer Wohnung eine Kerze in einer Laterne entzündet. Diese stand auf einer Holzlade. Als die Frau später die Wohnung verließ, dürfte sie vergessen haben, die Kerze auszulöschen. Diese brannte nieder und setzte zunächst die Holzlade samt Inhalt und anschließend die Fassade des Gebäudes in Brand. Es entstand eine hohe Flamme, die von einem Nachbar wahrgenommen wurde. Dieser kletterte auf den Balkon und konnte die Flammen eindämmen. Dabei atmete er Rauchgas ein und wurde daher vom Roten Kreuz zur ambulanten Behandlung ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Er wurde bereits wieder entlassen. Als die Feuerwehr das Haus erreichte, waren nur noch Sicherungsarbeiten erforderlich.