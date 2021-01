Brennender Christbaum in Tirol löste Feuerwehreinsatz aus

Verletzt wurde niemand

Ein brennender Christbaum im Wohnzimmer eines Hauses in Sölden (Bezirk Imst) hat am späten Freitagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Beim Eintreffen einer Polizeistreife stand der Christbaum in Vollbrand und hatte sich bereits auf die Inneneinrichtung ausgebreitet. Das Wohnzimmer war voll mit Rauch. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache dürfte der Funke eines Sternspritzers der 58-jährigen Hausbewohnerin gewesen sein.

Laut Exekutive entstand enormer Sachschaden. Bevor die Feuerwehr eintraf, hatten übrigens Polizeibeamte und ein Passant durch die offene Terrassentüre Schnee auf den brennenden Christbaum geworfen. So konnten bereits einige Feuerstellen im Wohnzimmer unter Kontrolle gehalten werden, hieß es.