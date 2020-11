Brennender Mistkübel sorgte für Feuerwehreinsatz in Kindergarten

Ein brennender Mistkübel hat am Montag zu einem Großeinsatz der Wiener Feuerwehr in einem Kindergarten in der Heinrich-Collinstraße in Penzing geführt. Pädagoginnen nahmen in der Früh den Geruch von Rauch wahr und verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Diese rückten - wie bei einem solchen Alarm üblich - mit Alarmstufe Zwei aus. Verletzt wurde niemand, berichtete ein Sprecher der APA.

Die Feuerwehr konnte in der Folge den brennenden Mistkübel schnell löschen. Der Kindergarten wurde durchgelüftet und blieb geöffnet.