Brennender Zigarettenstummel löste Brand in Tiroler Laborgebäude aus

Offenbar von Obdachlosem unsachgemäß entsorgt - Kleines Holzhaus am Areal der Technischen Universität in Innsbruck geriet in Flammen

In der Nacht auf Sonntag ist ein Laborgebäude am Areal der Technischen Universität Innsbruck in Vollbrand geraten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich die Flammen bereits komplett über das ebenerdige kleine Holzhaus ausgebreitet. Verletzt wurde niemand. Das Feuer wurde laut Polizei durch einen 35-jährigen obdachlosen Iraner ausgelöst, der im Bereich des Gebäudes ein Schlaflager einrichtete und einen brennenden Zigarettenstummel unsachgemäß entsorgte. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft angezeigt, hieß es. Am Lagergebäude entstand erheblicher Sachschaden, die genaue Schadenssumme war vorerst noch unklar. Der Brand wurde schließlich durch die Feuerwehr gelöscht.