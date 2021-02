Brenner-Transit: Italiens Landwirtschaftsverband fordert EU-Lösung

"Freien Warenverkehr aufrechterhalten"

Der italienische Landwirtschaftsverband Confagricoltura hat sich bei der EU-Kommission für eine Lösung in Sachen Brenner-Transit eingeschaltet. Laut dem Verband müssten die sogenannten "grünen Korridore" in Europa gewährleistet werden. Diese hatten während des Lockdowns "einen koordinierten und effizienten Warenumlauf sowie die Lieferung von Lebensmitteln" garantiert.

"Wir danken den italienischen Ministern für die in Brüssel eingeleiteten Kontakte zur Aufrechterhaltung des freien Warenverkehrs", kommentierte Verbandspräsident Massimiliano Giansanti in einer Presseaussendung am Dienstag, "Der Brenner ist für den italienischen Lebensmittelexport zugunsten des europäischen Markts strategisch. Über 60 Prozent der Exporte dieses Sektors, die 2020 einen Wert von 45 Mrd. Euro erreicht haben, dienen Konsumenten in anderen EU-Mitgliedstaaten", betonte Giansanti.