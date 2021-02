Brenner-Transit: Italiens Verkehrsminister sprach mit EU-Kommissarin

Rumänien und Italien für Balkan-Integration in EU Rumänien und Italien wollen sich für eine Integration der Staaten Ex-Jugoslawiens in die Europäische Union (EU) einsetzen. Dafür sprachen sich der italienische Außenminister Franco Frattini und sein rumänischer Amtskollege Cristian Diaconescu in Bukarest aus. Frattini sagte, Rumäniens EU-Beitritt sei ein "erfolgreiches Beispiel" für die Länder in der Region.