Brexit - Barnier bei Verhandlungen eher pessimistisch

EU-Chefunterhändler reist noch am Freitag in britische Hauptstadt

EU-Chefunterhändler Michel Barnier hält eine termingerechte Brexit-Vereinbarung mit Großbritannien nach Angaben aus diplomatischen Kreisen derzeit für eher unwahrscheinlich. Es sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar, ob ein Abkommen bis Jahresende möglich sein werde, sagte Barnier laut EU-Diplomaten bei einem Treffen mit den 27 Botschaftern der Mitgliedstaaten in Brüssel.

Barnier selbst erklärte am Freitag auf Twitter, er werde noch am Abend nach London reisen, um eine Einigung fünf Wochen vor Ablauf der Frist doch noch möglich zu machen.

In London wollte Barnier erstmals seit über einer Woche wieder direkte Gespräche mit seinem britischen Gegenüber David Frost führen. Die Verhandlungen mussten nach einem positiven Coronavirus-Fall in Barniers Delegation unterbrochen werden. Nun seien er und sein Team nach belgischen Regelungen nicht mehr in Quarantäne, erklärte der französische Politiker. Die Verhandlungen über ein Abkommen über die bilateralen Beziehungen samt Freihandelsabkommen nach dem Brexit ziehen sich seit Monaten hin.

"Wenn London nicht rasch die nötigen Entscheidungen trifft, wird es nahezu unmöglich, eine Einigung zu erreichen", sagte ein EU-Diplomat. "Die Zeit läuft rasch ab. Es bleiben nur noch wenige Tage für weitere Verhandlungen." Die EU wolle einen Deal, aber nicht zu jedem Preis. Da ein No-Deal nicht auszuschließen sei, müsse die EU-Kommission jetzt Notmaßnahmen und die entsprechenden Gesetzentwürfe vorlegen.

Gleichzeitig forderte Großbritanniens Premier Boris Johnson die EU-Partner indirekt zu mehr Entgegenkommen bei den Verhandlungen auf. "Es gibt offensichtlich substanzielle und wichtige Differenzen, die noch überwunden werden müssen", sagte er am Freitag vor Journalisten. "Die Wahrscheinlichkeit eines Deals hängt sehr stark von unseren Freunden und Partnern in der EU ab. Es gilt, eine Vereinbarung abzuschließen - wenn sie diese wirklich abschließen wollen."

Zuletzt haben sich die Gespräche bei den strittigen Punkten der Fischereirechte, der Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs sowie der Frage, wie künftige Streitpunkte gelöst werden sollen, verhakt. Barnier sagte dem Diplomaten zufolge in der Runde der Botschafter, die Differenzen in diesen drei Fragen blieben bestehen. Barniers Darstellungen hätten "nicht unbedingt ein helles Bild" über den Stand der Verhandlungen gezeichnet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bereits am Mittwoch betont, die EU sei bereit für einen Austritt Großbritanniens ohne Nachfolge-Abkommen.

Nach dem EU-Austritt Anfang des Jahres ist Großbritannien bis Ende 2020 in einer Übergangsphase, in der noch EU-Regeln gelten. Kommt es bis Jahresende nicht zu einer Einigung, würde Großbritannien die EU ohne Abkommen verlassen, Einfuhrzölle träten automatisch in Kraft. Dies hätte unabsehbare Folgen für die Wirtschaft beider Seiten. Da die Parlamente ein Abkommen noch ratifizieren müssen, bevor es in Kraft treten kann, drängt die Zeit.