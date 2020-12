Brexit - Barnier: Brüssel steht an der Seite von EU-Fischern

Übergangszeit von fünfeinhalb Jahren für EU-Fischer - Ratspräsident Michel beschwört Einigkeit der 27 Mitgliedstaaten

Der EU-Chefunterhändler Michel Barnier hat den Fischern in der EU die Unterstützung Brüssels bei der Umsetzung des künftigen Handelsabkommens mit London zugesichert. "Die EU wird an der Seite der europäischen Fischer stehen und sie begleiten, dafür setzen wir uns ein", erklärte Barnier am Donnerstag nach Bekanntgabe der Einigung zwischen Brüssel und London. Vorgesehen ist eine Übergangszeit von fünfeinhalb Jahren für die Kürzung der Fangquoten für EU-Fischer.

Das Abkommen ermögliche beiderseitigen Zugang zu den Fischgründen, wobei künftig neue Fangquoten und eine neue Aufteilung der Fischereizonen gelte. "Dieses Abkommen verlangt Anstrengungen, das weiß ich", sagte Barnier. Wie EU-Vertreter am Donnerstag sagten, wurde mit Großbritannien in dieser Zeit eine Verringerung der Fangmengen um 25 Prozent vereinbart. Ab Juni 2026 solle dann jährlich erneut über die Fangquoten mit Großbritannien verhandelt werden. Die Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern waren in den Verhandlungen bis zuletzt heiß umstritten. Erst nach einer durchverhandelten Nacht wurde am Donnerstagnachmittag der Durchbruch verkündet. Trotz des geringen wirtschaftlichen Gewichts ist der Sektor für Mitgliedstaaten wie Frankreich, die Niederlande, Dänemark und Irland von großer politischer und sozialer Bedeutung. Auf der anderen Seite ist die Kontrolle über die eigenen Gewässer für viele Briten zum Symbol der durch den Brexit wiedergewonnenen Souveränität geworden.

Details zu den betroffenen Fischarten seien noch nicht beschlossen worden, hieß es aus EU-Kreisen. EU-Fischer hätten in der Übergangszeit bis Mitte 2026 aber weiter Zugang zu der Fangzone zwischen sechs und zwölf Meilen vor der britischen Küste. EU-Fischer fangen Meerestiere im Wert von jährlich rund 650 Millionen Euro in britischen Gewässern.

EU-Ratspräsident Charles Michel begrüßte die Einigung als "großen Schritt nach vorn". Nun sei es am europäischen Rat und am europäischen Parlament, das Abkommen zu analysieren, um grünes Licht geben zu können. Der Schlüssel für alles bleibe die Einigkeit der verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten.