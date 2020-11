Brexit - Barnier: Verhandlungen gehen am Sonntag weiter

Raab: Kommende Woche sehr bedeutsam

Großbritannien und die Europäische Union setzen ihre Post-Brexit-Verhandlungen am Sonntag fort. "Die Arbeit geht weiter, sogar am Sonntag", sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier zu Reportern, als er durch das politische Viertel Westminster in London ging.

Der britische Außenminister Dominic Raab sagte der BBC, die kommende Woche sei sehr bedeutsam. Die Verhandlungen würden sich auf die letzten beiden grundlegenden Themen beschränken. Eine Einigung sei möglich - wenn die EU einen gewissen Pragmatismus zeige. Zuletzt hatten beide Seiten das jeweils andere Lager aufgefordert, mit Entgegenkommen eine Vereinbarung zu ermöglichen.

Die Verhandlungen über ein Abkommen über die bilateralen Beziehungen samt Freihandelsabkommen nach dem Brexit ziehen sich seit Monaten hin. Zuletzt haben sich die Gespräche bei den strittigen Punkten der Fischereirechte, der Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs sowie der Frage, wie künftige Streitpunkte gelöst werden sollen, verhakt.

Nach dem EU-Austritt Anfang des Jahres ist Großbritannien bis Ende 2020 in einer Übergangsphase, in der noch EU-Regeln gelten. Kommt es bis Jahresende nicht zu einer Einigung, würde sich Großbritannien ohne Abkommen verabschieden, Einfuhrzölle träten automatisch in Kraft. Dies hätte unabsehbare Folgen für die Wirtschaft beider Seiten. Da ein Abkommen noch ratifiziert werden müsste, bevor es in Kraft treten kann, drängt die Zeit.