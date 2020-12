Brexit bringt neue Anmeldeformalitäten und Aufenthaltstitel mit sich

"EU Settlement Scheme" für EU-Bürger im Vereinigten Königreich - Aufenthaltstitel "Artikel 50 EUV" für Briten in Österreich

Der Brexit hat für die im Vereinigten Königreich lebenden EU-Bürger und für die in der Europäischen Union wohnhaften Briten neue Anmeldeformalitäten zur Folge. EU-Bürger, deren Aufenthalt im Vereinigten Königreich vor dem Ende der Übergangsphase am 31. Dezember begonnen hat, haben noch bis Ende Juni 2021 Zeit, sich im Rahmen des "EU Settlement Scheme" zu registrieren. Bis dahin bleiben Rechte und Status gleich wie bisher.

Bei erfolgreichem Antrag dürfen die Betroffenen dann auch nach dem 30. Juni 2021 im Vereinigten Königreich leben und arbeiten. Je nach Dauer des Aufenthalts im Land zum Zeitpunkt der Antragstellung können sie den "pre-settled status" oder den "settled status" bekommen. Der dauerhafte Status wird nach britischen Regierungsangaben in der Regel dann zuerkannt, wenn der Aufenthalt vor dem 31. Dezember 2020 begonnen hat und die betreffende Person fünf Jahre lang durchgehend im Vereinigten Königreich gelebt hat. Mit diesem Status darf man dann so lange im Land bleiben, wie man möchte.

Wenn man zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht fünf Jahre im Vereinigten Königreich gelebt hat, kann man den "pre-settled status" bekommen. Ab dem Datum der Zuerkennung darf man dann weitere fünf Jahre im Land bleiben. Mit beiden Aufenthaltstiteln verbunden ist laut einer Londoner Informationsseite zum "EU Settlement Scheme" unter anderem das Recht, im Land zu arbeiten, weiter den staatlichen Gesundheitsdienst NHS in Anspruch zu nehmen, sich an einer Bildungseinrichtung einzuschreiben oder öffentliche Gelder wie Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, sofern ein Anrecht darauf besteht. Die Antragstellung erfolgt für gewöhnlich online.

Laut den aktuellsten verfügbaren Zahlen des britischen Innenministeriums wurden bis Ende November 2020 insgesamt rund 4,48 Millionen Anträge im Rahmen des "EU Settlement Scheme" gestellt. Mehr als 4,28 Millionen Anträge wurden bis dahin erledigt, und zwar in weitaus überwiegendem Maße positiv: In 55 Prozent der Fälle wurde der "settled status" zuerkannt, 43 Prozent bekamen den "pre-settled status". Laut der jüngsten - quartalsweise veröffentlichten - detaillierteren Statistik, die die Anträge bis Ende September 2020 umfasst, waren die Top-Herkunftsländer der Antragsteller Polen, Rumänien, Italien, Portugal und Spanien.

Von den geschätzt 30.000 Auslandsösterreichern hätten sich bisher mehr als 18.000 Personen im "EU Settlement Scheme" registriert, sagte der österreichische Botschafter in London, Michael Zimmermann, vergangene Woche zur APA. "Auf der Ebene der Bürgerrechte, der Aufenthalts-, Arbeits- und Studienrechte hat das UK grundsätzlich eine sehr großzügige Lösung mit dem Settlement Scheme getroffen."

In Österreich lebende Briten müssen ab Jahresbeginn 2021 einen Aufenthaltstitel "Artikel 50 EUV" beantragen, wie das Bundeskanzleramt auf einer Informationsseite im Internet ausführt. Wie schon bisher als EU-Bürger müssen die Betroffenen "erwerbstätig sein oder sich den Aufenthalt in Österreich ohne Bezug von Sozialhilfeleistungen für sich und ihre Familienangehörigen leisten können und über eine umfassende Krankenversicherung verfügen". Deutschkenntnisse müssen nicht nachgewiesen werden. Laut Statistik Austria lebten mit Stand 1. Jänner 11.177 britische Staatsbürger in Österreich.

Die Antragstellung ist das ganze nächste Jahr möglich, also bis Ende Dezember 2021. Der Aufenthaltstitel "Artikel 50 EUV" gilt dann für fünf Jahre - es sei denn, die betreffende Person hat bereits ein Daueraufenthaltsrecht erworben, dann sind es zehn Jahre. Mit dem Aufenthaltstitel "Artikel 50 EUV" darf man "weiterhin in Österreich leben, arbeiten und studieren. Auch der Erwerb eines Daueraufenthaltsrechts ist möglich", heißt es in den Informationen des Bundeskanzleramts.

Der Antrag auf den neuen Aufenthaltstitel muss persönlich gestellt werden. Welche Behörde zuständig ist, richtet sich nach dem Wohnort. Es kann sich dabei um den Landeshauptmann, den Bürgermeister (Magistrat) oder die Bezirkshauptmannschaft handeln. In Wien, wo zu Jahresbeginn mit 4.458 die meisten in Österreich wohnhaften Auslandsbriten lebten, kann der Antrag bei der Magistratsabteilung 35 (MA35) gestellt werden.

(Informationen der britischen Regierung zum "EU Settlement Scheme" sind abrufbar unter http://go.apa.at/BlBHg6jf ; für Erläuterungen des Bundeskanzleramts zum Aufenthaltsrecht nach dem Brexit siehe http://go.apa.at/ywwuDTDm)