Brexit - Britische Verbände kritisieren Übergangsphase bei Fischerei

Hauptsache sei "volle Kontrolle" über Gewässer zurückzubekommen

Britische Fischereiverbände haben am Samstag die im Brexit-Handelsabkommen ausgehandelte Übergangsphase, in der EU-Fischer zunächst nur ein Viertel ihrer bisherigen Fangquoten in britischen Gewässern aufgeben müssen, als Niederlage kritisiert. Ein hochrangiger Vertreter des britischen Verhandlungsteams sagte, man habe bei der Fischerei Kompromisse eingehen müssen.

Allerdings hätten dies beide Seiten getan und die Hauptsache sei, dass Großbritannien am Ende der fünfeinhalbjährigen Übergangsphase zu "voller Kontrolle über unsere Gewässer" zurückkehre, so der Verhandler. Sollte London den Zugang später weiter beschneiden, könnte Brüssel dies allerdings mit Zöllen beantworten.

Großbritannien und die EU haben sich nach monatelangen Verhandlungen am 24. Dezember auf einen Handelspakt für die Zeit nach Ende der Übergangsphase geeinigt. Die Fischerei war bei den Verhandlungen eines der größten Streitthemen. Am Samstag stellten beide Seiten das rund 1.250 Seiten starke Dokument auf ihren Webseiten online.