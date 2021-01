Brexit - Britischer Botschafter: Neue Situation erfordert Umstellung

Turner: Weihnachts-Vereinbarung zu künftigen Beziehungen "Grund, sich zu freuen" - Studierende aus der EU auch nach Erasmus-Abschied "sehr willkommen"

Dass seit Ablauf der Brexit-Übergangsphase aus manchen Bereichen Lieferschwierigkeiten zwischen Großbritannien und der EU gemeldet werden, kommt für den britischen Botschafter in Wien, Leigh Turner, nicht unbedingt überraschend. "Großbritannien ist seit dem 31. Jänner 2020 nicht mehr in der EU und hat am 31. Dezember den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen", und das heiße schon, "dass es andere Systeme gibt, viele Leute müssen sich auf die neuen Bestimmungen vorbereiten".

Es sei natürlich "eine neue Situation, und man wird sich umstellen müssen, aber ich glaube, dass langfristig die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU und die Beziehungen zwischen Großbritannien und Österreich sich weiterentwickeln werden und eine tiefe und breite Beziehung im Handelsbereich und in anderen Bereichen für beide Seiten gewinnbringend sein wird", sagte der Diplomat im Gespräch mit der APA. "Ich finde, dass es völlig normal ist, dass es in vielen Bereichen eine Umstellung geben muss, aber Tatsache ist, dass wir einen guten Deal bekommen haben, was den Handel sehr viel einfacher macht, als das sonst der Fall gewesen wäre."

Dass es zu Weihnachten doch noch zu einer Post-Brexit-Vereinbarung gekommen ist, "zu einer Vereinbarung, die für beide Seiten gut und akzeptabel ist, das ist wirklich ein Grund, sich zu freuen", unterstrich Turner. Das Abkommen erlaube Handel zwischen Großbritannien und der EU ohne Zölle und Mengenbeschränkungen, sei aber auch "eine Basis für die weitere Zusammenarbeit" in anderen Bereichen.

Bei der inneren Sicherheit etwa sei auch künftig "ein großes Ausmaß an Zusammenarbeit" möglich. "Den Europäischen Haftbefehl kann es nicht mehr geben, denn das ist vom Europäischen Gerichtshof kontrolliert, und für Großbritannien ist das eine Rote Linie. Es kann keine Rolle für den Europäischen Gerichtshof im britischen System nach dem Brexit geben", sagte Turner. Aber in vielen Bereichen könne die Kooperation trotzdem weitergehen.

"Wenn wir uns den furchtbaren Terroranschlag vom 2. November in Wien anschauen, sehen wir, dass Großbritannien schon am selben Abend seine Hilfe angeboten hat und dass es dann einen Austausch von Informationen über diesen Terroranschlag mit den britischen Behörden gegeben hat." Großbritannien sei und bleibe dazu bereit, sein Wissen und seine Erfahrung in Sachen Terrorbekämpfung und Bekämpfung von Organisierter Kriminalität weiterhin einzubringen. "Es wird natürlich nicht auf EU-Basis sein, genauso wie es früher gewesen ist, aber wir hoffen, dass dieses Abkommen, das auch die Zusammenarbeit in Sachen innere Sicherheit relativ tief regelt, eine Basis für gute Zusammenarbeit sein wird."

Zu der von vielen Seiten kritisierten Entscheidung Großbritanniens, nicht mehr am Erasmus-Austauschprogramm teilzunehmen, hielt der Botschafter fest, dass sein Land "offen" sei und Studierende aus der EU weiterhin "sehr willkommen" seien. "In Großbritannien kommen ungefähr 21 Prozent aller Studenten aus dem Ausland." In den Jahren 2018/19 seien das insgesamt rund 485.000 ausländische Studierende gewesen, "inklusive ungefähr 143.000 aus der EU. Aber wir hatten auch 120.000 aus China und sehr viele aus Indien, aus den USA, aus Hongkong und Malaysia."

Großbritannien habe "ein großes Interesse daran, dass britische Studenten weiterhin ins Ausland reisen", und habe dafür das neue "Turing-Programm" eingeführt, das 35.000 Studenten dabei unterstützen solle, ins Ausland zu gehen, "inklusive in die EU", sagte Turner. "Wir unterstützen unsere Studenten, in die EU zu kommen, die EU kann sehr gerne ihre Studenten unterstützen, nach Großbritannien zu kommen."

Der Brexit hat für EU-Bürger im Vereinigten Königreich und für Briten in der Europäischen Union auch neue Aufenthalts- und Anmeldebestimmungen zur Folge. In Großbritannien kann man sich bereits seit März 2019 und noch bis Ende Juni 2021 im Rahmen des "EU Settlement Scheme" registrieren, wenn man vor Ablauf der Übergangsphase dort wohnhaft war. Für in Österreich lebende Briten gibt es den neuen Aufenthaltstitel "Artikel 50 EUV", der seit 1. Jänner beantragt werden kann. Nach Angaben der britischen Botschaft sind bei der in Wien zuständigen Stelle, der MA35, bereits rund 500 Anträge eingelangt, was etwa zehn Prozent der in der Bundeshauptstadt lebenden Briten entspreche.

"Es ist für uns sehr wichtig, dass die ungefähr 11.000 Briten, die in Österreich leben, diese Registration so reibungslos wie möglich machen können, und es freut mich sehr, dass Österreich sich entschieden hat, die Registrationsperiode von sechs Monaten auf zwölf Monate zu verlängern. Das heißt, dass die Briten, die hier in Österreich leben, jetzt bis zum 31. Dezember haben, um die Registration durchzuführen", sagte Turner dazu.

In Großbritannien hätten von den 4,5 Millionen EU-Bürgern, die sich beworben hätten, bereits mehr als 4,2 Millionen das Aufenthaltsrecht bekommen. "Ich finde, dass das auch ein sehr positives Symbol für die weitere tiefe Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU ist, dass es so viele EU-Bürgerinnen und -Bürger gibt, die weiterhin in Großbritannien leben wollen."

Der Aufenthaltstitel "Artikel 50 EUV" gilt zunächst für fünf Jahre - es sei denn, die betreffende Person hat bereits ein Daueraufenthaltsrecht erworben, dann sind es zehn Jahre. Doch so wie EU-Bürger in Großbritannien auch habe man als Brite in Österreich entsprechend dem Austrittsabkommen "das Recht, für immer hier zu bleiben", betonte der Botschafter. "Man bekommt eine Karte für fünf oder zehn Jahre, aber das Recht ist für immer für die, die schon hier sind."

Turner sagte, er hoffe, dass das neue Anmeldesystem gut funktionieren werde. Bei Schwierigkeiten stehe die Botschaft auch für Unterstützung bereit. Für ihn sei vor allem eines wichtig: "In Großbritannien hat man die Einstellung, man sucht Gründe, um dieses 'right to remain' zu gewähren, nicht Gründe, es nicht zu gewähren. Deshalb ist der Prozentsatz an Leuten in Großbritannien, die bei der Bewerbung nicht erfolgreich sind, äußerst niedrig, und ich hoffe, dass das auch in Österreich der Fall sein wird, dass die Leute Gründe suchen, das zu gewähren."

Vertreter aller Ebenen der österreichischen Politik hätten ihm versichert: "Die 11.000 Briten in Österreich sind willkommen, wir wollen, dass sie bleiben. Genauso wie die Briten sagen, wir wollen, dass diese EU-Bürger bei uns bleiben. Das Programm in Großbritannien ist sehr gut gelaufen, und ich hoffe, dass das Programm in Österreich genauso gut laufen wird und dass sich bis Ende Dezember alle 11.000 Leute beworben haben und ihr Aufenthaltsrecht hier in Österreich bekommen haben werden."

(Das Gespräch führte Alexandra Angell/APA)