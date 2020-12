Brexit - Deutsche Agrarministerin kündigt Hilfen für Fischer an

Julia Klöckner: Einigung auf Handelspakt bedeutet "schmerzhafte Einschnitte"

Die deutsche Landwirtschaftministerin Julia Klöckner hat Hilfen für die deutsche Fischerei zur Milderung der Brexit-Folgen angekündigt. "Die Fischer müssen wir unterstützen, ihnen in dieser schwierigen Lage unter die Arme greifen", teilte die CDU-Politikerin am Freitag mit. Die Einigung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union bedeuteten "schmerzhafte Einschnitte". "Ich hätte mir gewünscht, dass dieser deutlich geringer ausfällt", sagte Klöckner.

Die Fischereirechte in britischen Gewässern waren bis zuletzt einer der Hauptstreitpunkte bei den Verhandlungen, bei denen am Heiligabend ein Durchbruch gelang. Nach dem Abkommen gilt nun eine Übergangszeit von fünfeinhalb Jahren mit Quotenregelungen und garantiertem Zugang zu Fanggründen. Derzeit wird fast der gesamte deutsche Fang von Heringen in britischen Gewässern aus dem Wasser gezogen. Die von deutschen Fischkuttern gefangenen Makrelen kommen zur Hälfte aus dem Meer unter britischer Hoheit.