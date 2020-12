Brexit - Deutscher Europaminister: Kein Abkommen um jeden Preis

Roth: Es geht auch um vertrauensvolle Beziehungen mit Großbritannien

Der deutsche Europaminister Michael Roth fordert von der britischen Regierung ein Einlenken bei den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen. "Wir wollen ein Abkommen, aber nicht um jeden Preis", sagte der SPD-Politiker am Dienstag vor den Beratungen der Europaminister der EU-Staaten. Es gehe auch darum, ob es weiter vertrauensvolle Beziehungen mit Großbritannien gebe.

Roth verwies darauf, dass der britische Premierminister Boris Johnson in den kommenden Tagen für Verhandlungen nach Brüssel reisen wolle. Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatten am Montagabend nach einem 90-minütigen Telefonat erklärt, bei den jüngsten Verhandlungen habe es keine Basis für eine Übereinkunft gegeben. Dem irischen Sender RTE zufolge hat EU-Chefunterhändler Michel Barnier dem Europäischen Parlament mitgeteilt, es könne noch bis Mittwoch Verhandlungen geben, aber nicht länger.

Sollte es in den nächsten Tagen nicht zu einer Einigung zwischen der EU und Großbritannien samt Freihandelsabkommen kommen, droht Anfang 2021 ein harter Bruch mit größeren Verwerfungen für die Wirtschaft. Großbritannien war Ende Jänner offiziell aus der EU ausgetreten, der das Königreich seit 1973 angehört hatte. Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in der Großbritannien noch EU-Regeln anwenden muss und Zugang zum EU-Binnenmarkt hat.