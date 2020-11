Brexit - Erbitterter Streit um Wettbewerbsregeln und Fischfangquoten

Woran die Verhandlungen der EU mit Großbritannien scheitern könnten (Von Martin Trauth/AFP)

Nun wird es eng: Für den Abschluss eines Handelsabkommens der EU mit Großbritannien nach dem Brexit bleiben nur noch einige Tage. Sonst kann eine Vereinbarung nicht mehr rechtzeitig ratifiziert werden. Ohne Einigung gingen zum Jahreswechsel die Zollschranken zwischen den beiden Seiten herunter - mit gravierenden Folgen für die ohnehin durch die Coronakrise gebeutelte Wirtschaft. Wo die Probleme in den Verhandlungen liegen:

Streit um Wettbewerbsregeln und Staatshilfen

Die EU hat Großbritannien ein Handelsabkommen ohne Zölle und Einfuhrquoten und damit weitgehend ungehinderten Zugang zu ihrem Markt mit fast 450 Millionen Konsumenten angeboten. Großbritannien will seinerseits möglichst komplette Freiheit bei Umwelt-, Sozial- und Verbraucherstandards für seine Wirtschaft. Die EU-Seite befürchtet deshalb massive Wettbewerbsnachteile für ihre Unternehmen, wenn die Briten als drittgrößter Handelspartner Standards unterlaufen und Waren zu Dumpingpreisen auf den Markt bringen.

Auch über eine Regelung für Staatsbeihilfen streiten die beiden Seiten seit Monaten. Hier will sich die EU gleichfalls schützen, falls Großbritannien seine Unternehmen massiv unterstützt und damit den Wettbewerb mit Firmen aus Kontinentaleuropa verzerrt. In allen Fällen will die EU durchsetzen, dass sie notfalls umgehend Sanktionen gegen die Briten verhängen kann - selbst vor Anrufung eines Streitschlichtungsgremiums.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Auch bei Durchsetzung und Kontrolle des künftigen Abkommens ist eine Einigung noch nicht in Sicht. Das Misstrauen der Europäer gegenüber London ist sogar gestiegen, seitdem Premierminister Boris Johnson einseitige Änderungen am bereits in Kraft befindlichen Brexit-Abkommen in die Wege geleitet hat. Die EU will deshalb einen wirksamen Streitschlichtungsmechanismus. In Handelsabkommen sind das normalerweise Schlichtungsgremien, die bei Konflikten bindende Entscheidungen treffen.

Ursprünglich hatte die EU gefordert, dass bei der Streitschlichtung der Europäische Gerichtshof (EuGH) bei allen Fragen eine Rolle spielt, die mit europäischem Recht zusammenhängen. Für die Brexit-Hardliner ist das jedoch ein Frontalangriff auf ihre gerade wiedergewonnene Souveränität. Wie von EU-Diplomaten zu hören ist, könnte Brüssel nun auf diese Teilforderung verzichten.

"Hochpolitische" Fischfangrechte

Bisher nutzt eine Reihe von EU-Staaten britische Gewässer für die Fischerei. Großbritannien will die volle Kontrolle über diese zurück und sieht auch darin eine Frage der nationalen Souveränität. "Das ist eine der ganz wenigen Fragen, wo die Briten tatsächlich einen Hebel haben gegenüber der EU", sagt ein EU-Diplomat. Denn ohne Einigung haben EU-Fischer ab dem Jahreswechsel überhaupt keinen Zugang mehr zu den Gewässern.

Laut EU-Kommission hat der Bereich pro Jahr ein Gesamtvolumen von 635 Millionen Euro. Die Bedeutung im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen ist damit eigentlich gering. In Brüssel wird aber darauf verwiesen, dass das Thema in Ländern wie Frankreich, Belgien oder Dänemark "eine hochpolitische Frage" sei. Aus anderen Mitgliedstaaten kommt aber auch der Ruf an diese EU-Länder, "realistisch zu sein".