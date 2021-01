Brexit: Fischer protestieren mit Lastwagen nahe der Downing Street

"Inkompetente Regierung zerstört die Meeresfrüchte-Industrie"

Aus Protest gegen Probleme beim Export von Fisch nach Europa im Zuge des Brexit haben mehrere Fischer ihre Lastwagen am Montag in der Nähe der Londoner Downing Street geparkt. "Inkompetente Regierung zerstört die Meeresfrüchte-Industrie" stand auf Englisch auf einem der Laster zu lesen, die sich gut sichtbar in der Nähe des britischen Regierungssitzes positioniert hatten. Dem Sender "Sky News" zufolge waren mindestens zehn Lastwagen an dem Protest beteiligt.

Wegen tagelanger Verzögerungen an den Häfen beklagen etliche Fischerei-Betriebe große Verluste. Durch den Brexit sind seit Anfang des Jahres bei der Einfuhr von Lebensmitteln in die EU aufwendige Gesundheits- und Zollkontrollen notwendig. Dem Hafenverband British Ports Association zufolge dauert die Reise auf den Kontinent für britische Fischereiunternehmen derzeit oft vier Tage anstatt nur einen.

Premier Boris Johnson tat die Probleme an den Häfen bisher als "Kinderkrankheiten" ab, die sich bald erledigt haben dürften. Experten zufolge sind viele Änderungen jedoch permanent, so dass sich beide Seiten darauf einstellen müssten, dass Prozesse länger dauerten.