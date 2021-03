Brexit-Folgen - Expertin: Gefahr von mehr Spannungen in Nordirland

Soziologin Hayward sieht zunehmenden Ärger unter Unionisten - "Vielen Menschen war nicht klar, dass der Brexit auch Veränderungen innerhalb des Vereinigten Königreichs bedeuten würde"

Auch wenn die Anfang Februar nach Sicherheitsbedenken vorübergehend abgezogenen Kontrollore an den nordirischen Häfen wieder zur Arbeit zurückgekehrt sind: Eine Gefahr von mehr Spannungen in Nordirland nach dem Brexit besteht aus Sicht der Soziologin Katy Hayward durchaus. "Es gibt definitiv ein Gefühl großer Unzufriedenheit und zunehmenden Ärgers in der loyalistischen (pro-britischen) Gemeinschaft", sagte die Konfliktforscherin von der Queen's University Belfast zur APA.

Momentan sei diese Stimmung zwar nicht weit verbreitet, aber wenn andere Faktoren hinzukämen, könnte sich die Lage ändern - etwa, wenn über Nacht jedes einzelne Paket, das aus Großbritannien nach Nordirland geschickt werde, plötzlich mehr kosten würde oder sich ein Supermarktbetreiber aus Nordirland zurückziehen würde. "Wenn etwas passiert, was die Menschen denken lässt, meine Güte, das ist ein schrecklicher Deal, und all das, nur um eine harte Landgrenze (zwischen Nordirland und der Republik Irland) zu vermeiden, dann kann man sich gut vorstellen, wie dieses Gefühl von Besorgnis ein Gefühl von Ärger verstärkt", sagte Hayward in Anspielung auf das Nordirland-Protokoll, wonach für die Provinz - anders als im Rest des Landes - weiter Bestimmungen von EU-Binnenmarkt und Zollunion gelten.

Es gebe ja auch unionistische Politiker, die ein Ende des Nordirland-Protokolls forderten, erinnerte Hayward. "Aber da ist auch ein Gefühl von: Wer hört eigentlich unsere Stimme? Man hat den Eindruck, dass die Entscheidungsträger sehr weit weg sind" - und man habe ja "selbst zu den besten Zeiten" das Gefühl, dass London und die EU weit entfernt seien. "Der Eindruck, dass das gegen die Wünsche der Menschen oder ungeachtet der speziellen Bedürfnisse dieses Ortes geschieht, wäre wirklich problematisch", so Hayward. "Negativ ausgewirkt" hat sich nach Einschätzung der Expertin auch das Gedankenspiel der EU-Kommission vom Jänner über mögliche Exportkontrollen an der irisch-nordirischen Grenze im Impfstoffstreit - "das Artikel-16-Fiasko", wie es die Universitätsprofessorin in Bezug auf den betreffenden Artikel im Nordirland-Protokoll auch nennt.

"Das Protokoll ist ein Kompromiss, und im Idealfall hätten wir auf eine undramatische, stetige, langsame Implementierung des Protokolls gehofft, im Grunde darauf, es so unpolitisch wie möglich zu halten. Ein Beispiel dafür aus der Vergangenheit ist die Nord-Süd-Kooperation auf der irischen Insel. Der Schlüssel dabei war, es undramatisch und unpolitisch zu machen, dass es um gemeinsame Interessen geht." Angesichts der "Befindlichkeiten" rund um dieses Thema "und weil es so eine Spaltung zwischen Unionisten und Nationalisten und EU-Austrittsbefürwortern und Brexit-Gegnern in Nordirland gibt", sei das aber wohl von vornherein "viel verlangt" gewesen.

Hayward konstatiert zudem einen gewissen "Schock" in der nordirischen Bevölkerung, auch "weil die britische Regierung die Folgen des Protokolls immer heruntergespielt" habe. Menschen in Nordirland, die Anfang Jänner online etwas bestellen wollten, hätten plötzlich festgestellt, dass manche Firmen aus Großbritannien nicht in die Provinz lieferten. Veränderungen durch den Brexit seien zwar erwartet worden. "Aber vielen Menschen war nicht klar, dass der Brexit auch Veränderungen innerhalb des Vereinigten Königreichs bedeuten würde. Und weil es dabei um die Beziehungen innerhalb des Vereinigten Königreichs geht, ist das besonders für Unionisten eine Quelle der Besorgnis." Denn dadurch gehe es dann auch "um die fundamentalen Fragen in Nordirland, die ein heikler Punkt und eine Konfliktlinie sind, die Beziehung Nordirlands zu Großbritannien und zu Irland".

Im Idealfall sollten sich Politiker in Nordirland in dieser Frage "einmütig" äußern können, "und das hat auch angefangen zu passieren", so die Expertin. "Im Dezember und im Jänner hatten wir Führungsfiguren aus dem gesamten politischen Spektrum, die gesagt haben, das gefällt uns zwar nicht wirklich, aber wir werden damit zurecht kommen. Das ist ein neues System, mit dem wir arbeiten müssen. Aber besonders für Unionisten ist es jetzt schwierig, diese Position zu vertreten, wenn sie das Gefühl haben, dass sie, wenn sie sich dem Protokoll fügen und dafür arbeiten, dass es umgesetzt wird, die Einheit des Vereinigten Königreichs untergraben."

Nach Einschätzung Haywards haben die kurzzeitigen Überlegungen der EU-Kommission in Sachen Artikel 16 auch "moderate Stimmen" geschwächt, die immer für ein gemeinsames Vorgehen eingetreten seien. Jetzt müssten "alle Anstrengungen unternommen" werden, um jene, die sich "moderat äußern" und "bereit sind, das Protokoll in einer vernünftigen Weise umzusetzen" und ihre Positionen "zu stärken und zu zeigen, dass man ihnen zuhört", so die Soziologin.

"Ich denke, jetzt ist ein wirklich kritischer Moment, um auf Unternehmen zu hören, die sich eine Verlängerung von Schonfristen wünschen. Und wenn gesehen wird, dass die EU und das Vereinigte Königreich darauf reagieren und anerkennen, ja, wir müssen hier flexibel sein, denn die Umstände in Nordirland sind einzigartig, dann wäre das wirklich positiv. Denn andernfalls, wie wir aus der Vergangenheit wissen, kann man sich in einer Situation wiederfinden, dass die Dinge schlechter werden, und dann könnte es mehr Proteste auf den Straßen und mehr Drohungen gegen Grenzpersonal geben. Je früher das Vereinigte Königreich und die EU also jenen zuhören und auf jene eingehen, die versuchen, das Protokoll zum Funktionieren zu bringen, desto besser."

Der Brexit und die neuen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU seien an sich schon eine Herausforderung, sagte Hayward. "Aber Nordirland ist ganz eng mit Großbritannien verbunden, auch wenn es da eine Seegrenze gibt, im Handel, bei den Einzelhändlern und Supermärkten. Das ist eine Art von Warenverkehr, die über eine Staatsgrenze hinweg ziemlich selten ist, und besonders über die Außengrenze eines Binnenmarktes hinweg." Auf EU-Seite betrachte man die Lage vielleicht zu sehr aus dem Blickwinkel, dass die Briten ja für den Brexit gestimmt haben und es nun zur Vermeidung einer harten Landgrenze eben neue Regelungen für die Irische See gebe. "Vielleicht ist da zu viel Fokus auf die neuen, Brexit-bedingten Regeln, ohne unbedingt den Kontext zu sehen, dass das innerhalb eines Landes passiert." So gesehen gehe es gar nicht so sehr darum, ob es sich nun um eine Land- oder eine Seegrenze handle. "Der Punkt ist, dass wir innerhalb des Vereinigten Königreichs inklusive Nordirland integrierte Lieferketten haben und es daher in manchen Bereichen gravierender Veränderungen bedürfen wird, um sich an dieses neue Umfeld anzupassen."

Es sei zwar einfacher, eine See- als eine Landgrenze zu managen, vor allem, wenn man bedenke, dass es "208 Hauptverkehrsstraßen quer über die irische Landgrenze gibt, von den vielen Dutzenden kleineren Querungen gar nicht zu reden". Aber: "Beim Grenzmanagement geht es nicht nur um die Einreise, sondern darum, was abseits der Grenze passiert, was nötig ist, um sie zu überqueren. Und in diesem Fall sind die Anpassungen für viele Einzelhändler ziemlich beträchtlich." Wenn man wolle, dass das Protokoll langfristig funktioniere, müsse man auch die möglichen Risiken für den Binnenmarkt "realistisch betrachten", betonte Hayward. "Ich glaube, es wäre sehr wichtig, dass die EU versteht, wie begrenzt dieses Risiko ist." So verkauften manche britische Supermärkte ihre Produkte ohnehin ausschließlich in Nordirland, aber nicht in der Republik Irland, und hätten auch gar keine Filialen dort.

Es gehe den Unternehmen in Nordirland nicht darum, die Regeln zu umgehen. Aber aufgrund der erforderlichen Anpassungen wäre eine Verlängerung der bestehenden Übergangsbestimmungen sehr hilfreich, meinte Hayward. "Denn wenn diese Fristen auslaufen und Supermärkte und andere Händler zu dem Schluss kommen, dass es nicht rentabel ist, ihre Produkte weiterhin in Nordirland zu verkaufen, dann fangen die Menschen an, es wirklich zu bemerken, dann könnte der Verlust von Arbeitsplätzen mit dem Protokoll assoziiert werden, und das wäre sehr problematisch."

Generell ruft die Expertin zu mehr langfristigem Denken auf. "Man will ja nicht die Schlacht gewonnen haben, aber den Krieg verlieren. Dass es ein Austrittsabkommen gibt, was großartig ist, man dann aber bei der Implementierung zu hart vorgeht oder zu viel erwartet und das ganze Ding zusammenbricht. Und im Moment hat man das Gefühl, dass dieses Risiko besteht, auch weil die unionistischen Parteien sehr hartnäckig gesagt haben, dass sie ein Ende des gesamten Protokolls wollen. Und das ist wirklich nicht gut."

(Das Gespräch führte Alexandra Angell/APA)