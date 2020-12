Brexit - Handelsdelegierter: Mageres Handelsabkommen, aber erwartet

Abkommen vor allem politisch wichtig - Wirtschaftlicher Schaden herabgesetzt, aber nicht weg - Große heimische Unternehmen gut vorbereitet, Sorgenkinder sind KMU

Nach zähen Verhandlungen haben Brüssel und London am 24. Dezember den Text ihres Brexit-Handelsabkommens veröffentlicht. Am Montag einigten sich die Botschafter der 27 Mitgliedsstaaten auf eine vorläufige Anwendung, eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren soll heute Nachmittag abgeschlossen sein. Für den Wirtschaftsdelegierten der WKÖ in London, Christian Kesberg, hat das Abkommen vorrangig politische Bedeutung.

Der Vertrag regelt unter anderem die Zusammenarbeit bei Fischerei, Flug- und Straßenverkehr, Energieversorgung, Verbrechensbekämpfung und Sozialversicherung. Das Abkommen sei "das magere Freihandelsabkommen, das wir erwartet haben", kommentierte Kesberg gegenüber der APA. Seine unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen seien von vielen Unternehmen überschätzt worden. "Es ist vor allem politisch extrem wichtig", da es Ausgangspunkt für eine geopolitische Allianz in einer Phase weltweiter Destabilisierung sei. "Es ist ein dürftiges Abkommen, aber man darf es nicht unterschätzen", so der Wirtschaftsdelegierte. "Die Welt fällt auseinander und eine Partnerschaft zwischen der EU und der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas, mit der größten Militärmacht Europas und dem Land, das im nächsten Jahr den G7-Vorsitz hat, ist eine Allianz, die Europa nicht schaden kann".

Trotzdem repariere das Abkommen nicht den Verlust der vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes. Es mache vieles aufwendiger. "Es gibt beispielsweise förmliche Zollverfahren, die Geld kosten und aufwendig sind und keine gegenseitigen Anerkennungen von Produktzertifizierungen. Aber es gibt Absichtserklärungen über Erleichterungen, die man sofort und in Zukunft schaffen möchte." Das Vereinigte Königreich habe bereits angekündigt, förmliche Zollverfahren nur gestaffelt umzusetzen. "Der wirtschaftliche Schaden des Brexits ist ein wenig herabgesetzt, aber nicht weg. Und es ist auch ein Schaden für österreichische Unternehmen", erklärte der Wirtschaftsdelegierte. Brexit bleibe "ein Schuss ins eigene Knie", den man wirtschaftlich nicht reparieren könne. Trotzdem sei das Abkommen um vieles besser als eine No-Deal Situation. "Es ist aber trotzdem um vieles schlechter als eine Situation ohne Brexit."

Für heimische Unternehmen bedeute dies, dass Geschäfte mit und im vereinigten Königreich schwieriger und teurer werden. "Sie werden deshalb aber nicht unmöglich oder unprofitabel." Sorgen bereiten Kesberg vor allem österreichische KMU, die im Vereinigten Königreich tätig sind. Große österreichische Unternehmen mit Niederlassungen in Großbritannien seien gut vorbereitet, da diese ohnehin schon international tätig seien und sie deshalb Erfahrungen in Geschäften mit Drittländern hätten. Dies gelte aber nicht für eine große Gruppe heimischer KMU oder Onlinehändler. "Die müssen sich jetzt das erste Mal mit den Fußangeln des Drittlandgeschäfts befassen." Für sie entstehen damit bürokratische Hürden, wie die notwendige Erbringung von Ursprungsnachweisen oder Zollanmeldungen. "Alles Dinge, die umso teurer werden, je geringer das Geschäftsvolumen ist", erklärte der Wirtschaftsdelegierte. Dazu komme, dass die KMU die Situation in Großbritannien zwar im Hinterkopf hatten, ihre Vorbereitungen auf den Brexit allerdings vom Covid-Krisenmanagement überlagert wurden. "Unsere Sorgenkinder sind die KMU, die Großen werden weiter liefern, natürlich angemessen und angepasst. Bei den kleinen wird's natürlich welche geben, die sich nun gegen Geschäfte in GB entscheiden werden."

Die Stimmung unter den heimischen Unternehmen sei derzeit noch schwer zu fassen. "Die Stimmung unter den großen österreichischen Niederlassungen ist gefasst, weil vorbereitet", jene der kleinen Exporteure und Lieferanten sei noch unklar. "Wir haben sehr wohl das Gefühl, dass die Unternehmen verstehen, dass das, was jetzt auf sie zukommt, ihre Geschäfte erschwert und teurer macht. Aber es macht sie weder unmöglich noch unlukrativ", so der Wirtschaftsdelegierte. Das Vereinigte Königreich bleibe ein attraktiver Markt mit wenig Barrieren und Großbritannien sei weiterhin Ranglistenführer bei Themen wie AI oder Cybersecurity. "Der Markt bleibt groß und spannend. Vielleicht weniger lukrativ als er bisher war, aber ihm heute die kalte Schulter zu zeigen wäre morgen ökonomisch keine gute Idee", betonte Kesberg.