Brexit - Industriellenvereinigung begrüßt Einigung bei Verhandlungen

Präsident Knill: Fundament für neue, enge Beziehungen – Rasche Umsetzung des Abkommens nun entscheidend

Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Georg Knill hat sich "sehr erleichtert" gezeigt über die am gestrigen Donnerstag erreichte Einigung zwischen der Europäischen Union und Großbritannien auf ein Handelsabkommen nach dem Brexit. "Seitens der Industrie begrüßen wir das nunmehrige Ergebnis und sehen darin das Fundament für den Aufbau positiver, neuer und enger Beziehungen", so Knill am Freitag in einer Aussendung.

Neben der Tatsache, dass es in den künftigen Handelsbeziehungen weder Zölle noch Quoten geben werde, zeigte sich der IV-Präsident besonders erfreut über die Fortsetzung der Teilnahme am Forschungsprogramm Horizon Europe. Laut Knill ist für die europäische Industrie nun eine rasche Umsetzung des Abkommens entscheidend. Schon jetzt habe die späte Einigung und die verschärfte Lage an den Grenzübergängen die europäischen und britischen Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt: "Jede Verzögerung der Umsetzung – und damit einer temporären Handelsbeziehung auf WTO-Basis – würde weitere Belastungen und neue Schwierigkeiten für die Unternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals mit sich bringen", warnte er.

Klar bleibe, dass sich das Verhältnis zu Großbritannien in vielen Bereichen massiv verändern werde. Anerkennend äußerte er sich gegenüber der EU-Kommission, welche trotz zäher Verhandlungen in grundlegenden Fragen nicht nachgegeben habe. Denn wer vom europäischen Binnenmarkt profitieren wolle, müsse "sich auch an die Spielregeln im Beihilfenrecht und andere EU-Standards halten", so Knill.