Brexit - Irischer Außenminister: Einigung in nächsten Stunden schwer

Verhandlungen könnten an Fischereirechten scheitern

Nach Angaben des irischen Außenministers Simon Coveney wird eine Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien in den nächsten 24 Stunden schwierig werden. Die gesamten Verhandlungen könnten an der Fischerei scheitern. "Ich sehe nicht, dass eine Einigung in den nächsten 24 Stunden einfach wird. Wir könnten eine Pattsituation bei den Fischereirechten haben", sagte Coveney laut der Zeitung "Sunday Times", wie Reuters berichtete.

"Es würde mich nicht überraschen, wenn dieses Thema (Anm. die Fischerei) die gesamten Verhandlungen zum Scheitern bringt. Es hat sicherlich die Fähigkeit dazu", so Coveney. Er könne sich nur schwer vorstellen, dass die EU-Fischereistaaten Irland, Frankreich, Belgien, Dänemark und die Niederlande ein Abkommen unterstützen würden, das über das Angebot hinausgehe, das derzeit auf dem Tisch liege.

Weniger als zwei Wochen bevor die Brexit-Übergangsphase endet, ist noch keine Einigung auf einen Handelspakt in Sicht. Die Gespräche werden weitgehend von den Fischereirechten in britischen Gewässern und der Schaffung von fairen Wettbewerbsbedingungen - dem sogenannten "Level Playing Field" - bestimmt. Großbritannien ist zwar bereits Ende Jänner aus der EU ausgetreten, scheidet aber erst zum Jahresende aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus.