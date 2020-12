Brexit - Irlands Premier hofft auf Klarheit bis zum Wochenende

"Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir einen Deal bekommen" - "Optimistischer als vor einer Woche"

Irlands Regierungschef Micheál Martin hofft auf Klarheit über einen Brexit-Deal bis zum Wochenende. Er sei optimistischer als vor einer Woche, dass die Verhandlungsführer in Großbritannien und der Europäischen Union eine Einigung erzielen können, sagte Martin in einem am Dienstag in den irischen Virgin Media News veröffentlichten Interview. "Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir Klarheit und einen Deal bekommen", so der Chef der konservativ-liberalen Fianna Fáil-Partei.

Am 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsphase, Großbritannien scheidet dann aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus. Beide Seiten verhandeln immer noch über einen Anschlussvertrag, obwohl vergangenen Sonntag eigentlich Schluss sein sollte. Eine Ratifizierung dauert normalerweise Monate. Ohne Vertrag müssten vom 1. Jänner an Zölle erhoben werden und verschärfte Warenkontrollen an den Grenzen stattfinden. Die Wirtschaft auf beiden Seiten fürchtet Verwerfungen.