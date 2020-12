Brexit - IV hofft über Jahreswechsel hinaus auf EU-UK-Einigung

Besser noch heuer

Wirtschaftsvertreter halten es im Zuge des Brexits auch für möglich, dass es für einige Wochen oder Monate kein Abkommen zwischen der EU und Großbritannien gibt. Sollte es soweit kommen, müsse man im neuen Jahr schauen, möglichst rasch zu einer Einigung zu kommen, sagt Michael Löwy von der Industriellenvereinigung (IV). "Es ist ein vitales Interesse, Hemmnisse, so sie wegen eines nicht vorhandenen Vertrages entstehen, rasch aus der Welt zu schaffen."

Noch herrscht aber die Hoffnung, dass es einen Vertrag gibt, bevor die Briten die Union mit Jahreswechsel endgültig verlassen. "Es gehen zwar beide Seiten mit Maximalpositionen ins Rennen, aber natürlich ist zu hoffen, dass sie sich noch annähern und noch heuer eine Einigung finden", sagt der für Internationale Beziehungen zuständige IV-Mann. Er verweist auf die ökonomische Bedeutung der zweitgrößten europäischen Volkswirtschaft. "Aus Sicht der Industrie ist zu hoffen, dass eine Einigung gelingt. Es geht um den Markt einer Volkswirtschaft mit 60 Millionen Konsumenten."

Die britische Wirtschaft sei mit jener mancher EU-Staaten eng verwoben - und mit denen sei wiederum die österreichische Ökonomie aufs engste verquickt. Zudem brauche die EU intakte Beziehungen zu Staaten an ihrem Rand, was auf Großbritannien jetzt eben zutreffe, so Löwy. "Mit Großbritannien ist das eminent wichtig, vor allem wo sich an den südöstlichen Grenzen der EU so volatile politische Regionen finden, dass es dort schwierig ist, stabile wirtschaftliche Beziehungen zu etablieren."

Besonders wichtig ist es laut Löwy auch, dass keine Währungsturbulenzen entstehen. Sonst habe das drastische Auswirkungen auf die Exporteure. Insgesamt müsse es der EU ein Anliegen sein, dass Großbritannien floriere.

Nicht zu vergessen seien auch die Bemühungen der Briten, Freihandelsabkommen mit den USA und dem Südostasiatischen Raum zu schließen. Hier dürfe die EU nicht ins Hintertreffen geraten, warnt Löwy.