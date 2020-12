Brexit - Kalkulierter Vertragsbruch: Das britische Binnenmarktgesetz

Vorhaben der Regierung soll freien Waren- und Dienstleistungsverkehr innerhalb des Vereinigten Königreichs aufrechterhalten - Scharfe Kritik der EU wegen Nordirland

Beim britischen Binnenmarktgesetz geht es darum, nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr innerhalb des Vereinigten Königreichs aufrechtzuerhalten. Die einzelnen Landesteile (England, Schottland, Wales und Nordirland) haben teilweise Gesetzgebungskompetenzen, die ansonsten dazu führen könnten, dass innerhalb des Landes unterschiedliche Standards entstehen.

Die Mitgliedschaft Großbritanniens im Europäischen Binnenmarkt hat bisher verhindert, dass es dazu kam. Diese endet aber mit dem Auslaufen der Brexit-Übergangsphase am 31. Dezember.

Für große Empörung in Brüssel sorgten die für Nordirland vorgesehenen Bestimmungen in der Gesetzesvorlage. Sie liefen den Abmachungen des Nordirland-Protokolls im EU-Austrittsabkommen zuwider, das der britische Premierminister Boris Johnson im vergangenen Jahr ausgehandelt hatte. Dem Abkommen zufolge soll das britische Nordirland weiterhin den Regeln der Zollunion und teilweise denen des europäischen Binnenmarkts folgen - für den Fall, dass kein Handelspakt zwischen London und Brüssel zustande kommt.

Das Nordirland-Protokoll soll verhindern, dass Warenkontrollen zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland notwendig werden. Diese waren überflüssig geworden, solange Großbritannien wie Irland der Zollunion und dem Europäischen Binnenmarkt angehörte. Sollte es nun zu einer harten Grenze zwischen den beiden Teilen der irischen Insel kommen, wird mit einem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen mehrheitlich katholischen Befürwortern eines vereinten Irlands und überwiegend protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien gerechnet.

Der Entwurf des Binnenmarktgesetzes sah Instrumente vor, mit denen sich London das Recht geben kann, die Regelungen des Nordirland-Protokolls außer Kraft zu setzen. Ein kalkulierter Vertragsbruch, wie Nordirland-Minister Brandon Lewis später zugab. "Ja, das bricht internationales Recht auf eine sehr spezifische und begrenzte Weise", sagte er im Parlament. Es handle sich um ein "legales Sicherheitsnetz", um den britischen Binnenmarkt zu schützen, hieß es aus der Downing-Street.

Konkret will die Regierung in London damit unter anderem verhindern, dass auch für Ausfuhren von Nordirland nach Großbritannien Formalitäten anfallen und Staatshilfen für Firmen unter EU-Regeln fallen, die keinen oder nur einen entfernten Bezug zu Nordirland haben.

Der Gesetzesentwurf wurde vom Unterhaus mit der Regierungsmehrheit der Tory-Partei von Premierminister Boris Johnson angenommen. Die umstrittenen Klauseln im Binnenmarktgesetz überstanden jedoch nicht die Beratungen in der zweiten Kammer des britischen Parlaments. Die Lords im Oberhaus entfernten sie aus dem Entwurf. Die britische Regierung hatte angekündigt, sie wieder einzufügen. Am Montagabend stellte das Unterhaus die umstrittenen Klauseln wieder her. Der Gesetzesentwurf sollte dann wieder ans Oberhaus gehen. Das Hin und Her zwischen den beiden Kammern wird auch als "Pingpong" bezeichnet.