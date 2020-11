Brexit - Logistikbranche sucht 7.000 Zolldeklaranten

Branchenobmann: Logistik besteht aus mehr als Lkw-Fahrern

In irgendeiner Form wird Großbritannien mit Jahreswechsel aus der EU ausscheiden. Dieser Brexit kostet viel, bietet aber auch Jobchancen. "Durch den Brexit benötigt man in der Logistik in den nächsten Jahren ca. 7.000 Zolldeklaranten. Diese werden bereits jetzt händeringend am Markt gesucht", schreibt Alfred Wolfram, Obmann des Fachverbands Spedition und Logistik in der WKÖ. Die Logistikbranche umfasst 1.800 Spediteure mit 26.000 Jobs und über 1.000 Ausbildungsplätzen.