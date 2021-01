Brexit - Nigel Farages Partei in "Reform UK" umbenannt

Britische Wahlbehörde genehmigte Namensänderung

Die Brexit-Partei des ehemaligen britischen Europaabgeordneten und EU-Gegners Nigel Farage ist in "Reform UK" umbenannt worden. Das teilte die Partei am Mittwochabend auf Twitter mit, nachdem die britische Wahlbehörde die Namensänderung genehmigt hatte. "Das sind großartige Neuigkeiten und die perfekte Zeit im neuen Jahr", sagte Farage einer Mitteilung zufolge.

Die Partei werde sich nun drängenden Themen widmen, darunter nannte er Reformen in der Wirtschaft, dem Oberhaus - Großbritanniens zweiter Parlamentskammer, dem öffentlichen Dienst und dem Wahlsystem. Farage hatte die Partei 2019 gegründet, nachdem er sich im Anschluss an das Brexit-Referendum 2016 zunächst aus der Politik zurückgezogen hatte und den Vorsitz der Ukip-Partei (United Kingdom Independence Party) niedergelegt hatte. Die Brexit-Partei wurde aus dem Stand stärkste Kraft in Großbritannien bei den Wahlen zum EU-Parlament 2019 und erhöhte den Druck auf die konservative Regierung, einen harten Kurs bei den Brexit-Verhandlungen einzuschlagen.

Farage schlug in den vergangenen Jahren immer wieder Alarm, wenn er befürchtete, der Brexit könne nicht hart genug ausfallen. Den EU-Austritt betrachtet er als sein Lebenswerk. Zum Jahreswechsel schied nun Großbritannien endgültig aus dem Binnenmarkt und der Zollunion aus. Farage erklärte daraufhin, der Krieg sei vorüber.