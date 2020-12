Brexit - Pressestimmen zu den Verhandlungen von EU und Großbritannien

"de Volkskrant": Einigung bei EU-Verhandlungen oft in letzter Minute - "Times": Verhandlungsführer sollten sich keine Illusionen machen - "De Tijd": Ohne Deal steigen automatisch die Zölle

Internationale Pressekommentare befassen sich am Montag mit den Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase. Der Schweizer "Tages-Anzeiger" schreibt:

"Offen ist immer noch die zentrale Frage, wie sich verhindern lässt, dass Unternehmen in Großbritannien oder der EU künftig unfaire Vorteile genießen. Brüssel will den Briten nur dann zollfreien Zugang zum riesigen europäischen Markt gewähren, wenn London sich verpflichtet, kostspielige Sozial- oder Umweltstandards nicht zu schleifen und bei Subventionen einem ähnlichen Ansatz zu folgen wie die EU.

Premier Boris Johnson betrachtet dies als Einschränkung der britischen Souveränität und verweist darauf, dass die EU in anderen Handelsverträgen, etwa mit Kanada, auf solche Vorgaben verzichtet. Doch Großbritannien ist eben nicht Kanada: Das Königreich ist ein Rivale direkt vor der Haustür, dessen Wirtschaft aufs Engste mit der EU verbunden ist. Würde die EU hier London nachgeben, wäre das ein fatales Signal an China und die USA. Im Wettbewerb mit diesen Mächten will die EU selbstbewusster auftreten. Da passt es nicht, beim Streit um fairen Wettbewerb gegenüber Großbritannien einzuknicken."

"de Volkskrant" (Amsterdam):

"EU-Verhandlungen verlaufen immer nach demselben Schema. Im Allgemeinen scheinen sie wenig Schwung zu haben, beide Seiten verweigern Kompromisse und Beobachter erklären, die Beratungen seien festgefahren und alle Hoffnung sei verflogen. Nirgendwo scheint eine Lösung in Sicht zu sein. Das Einzige, was rasch näher rückt, ist die Deadline. Und dann gibt es doch plötzlich eine Übereinkunft, meistens, nachdem die Unterhändler nächtelang durchgemacht und sich selbst sowie ihre Gegenspieler an den Rand des Zusammenbruchs gebracht haben. (...)

Niemand weiß genau, warum man das nicht auch innerhalb normaler Arbeitszeiten und einigermaßen zeitgerecht erreichen konnte. Es muss etwas mit der Brüsseler Denkart zu tun haben, mit der Überzeugung aller Beteiligten, dass ein Verhandlungsergebnis, welches nicht erst im letzten Moment vor dem Absturz in die Hölle bewahrt, darauf hindeutet, dass eine der beiden Seiten übers Ohr gehauen wurde."

"The Times" (London):

"Die Endphase von Verhandlungen über Handelsabkommen verläuft selten glatt. Und gewisse Drohgebärden auf beiden Seiten des Ärmelkanals gehören durchaus dazu. Die Verhandlungsführer sollten sich jedoch nicht der Illusion hingeben, dass es einfach sein würde, die Scherben aufzusammeln und 2021 irgendetwas zusammenzuschustern, wenn Großbritannien Ende des Jahres die EU nach dem Ablauf der Übergangszeit ohne ein Abkommen verlässt. Es gäbe dann eine ernsthafte Verstimmung auf beiden Seiten, und eine Einigung würde noch schwieriger werden. Besser wäre es, die Sache gleich beim ersten Mal hinzubekommen."

"De Tijd" (Brüssel):

"Das Verrückte an diesen Gesprächen besteht darin, dass die Brexit-Verfechter das Konzept der 'nationalen Souveränität' viel zu radikal auslegen. Wenn man bei jedem einzelnen Punkt die volle nationale Kontrolle behalten will, führt das zu Protektionismus, der den Motor des internationalen Handels ins Stottern bringt. (...)

Ohne Deal steigen zeitgleich mit dem Neujahrsfeuerwerk automatisch die Zölle auf das viel höhere Niveau nach den Regeln der Welthandelsorganisation an. Das würde bedeuten, dass wir von diesem Moment an bessere Handelsbeziehungen mit dem formal immer noch kommunistischen Vietnam haben - denn mit diesem Land haben wir ein Handelsabkommen - als mit dem Vereinigten Königreich, der Wiege des Freihandelsgedankens."