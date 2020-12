Brexit - Ryanair streicht britische Flugrouten

Verweist auf plötzlich neue Auflagen

Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat britische Flugrouten gestrichen und dies mit plötzlich eingeführten neuen Regeln der britischen Behörden zum Brexit begründet. Die Sonntagnacht erlassenen Auflagen der Flugaufsicht CAA machten einen weiteren Betrieb der zwölf Routen im In- und Ausland unmöglich, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung.

Eigentlich habe Ryanair mit der CAA vor zwei Jahren eine Regelung zum EU-Austritt vereinbart. Die Behörde müsse zu dieser zurückkehren, um die Wiederaufnahme der Flüge zu ermöglichen. An welchen neuen Regeln sich Ryanair genau störte, blieb zunächst unklar. Eine Stellungnahme der CAA lag nicht vor. Die Übergangsfrist nach dem EU-Austritt Großbritanniens endet am 31. Dezember.