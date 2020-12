Brexit - Türkisches Außenministerium begrüßt Handelsabkommen

Biete neue Möglichkeiten für türkische Beziehungen zur EU und Großbritannien

Das türkische Außenministerium hat das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien am Freitag begrüßt. "Wir glauben, dass dieses Abkommen der Türkei in Bezug auf ihre Beziehungen sowohl mit der EU als auch mit Großbritannien neue Möglichkeiten bieten wird", hieß es in einer Erklärung. Auch die Vorbereitungen für die Unterzeichnung eines Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der Türkei hätten die finale Phase erreicht.

London führt auch mit der Türkei Gespräche. Dabei strebt es an, die derzeitigen Bedingungen für den Handel nach dem Brexit beizubehalten. Die Türkei ist seit 2005 Kandidat für den EU-Beitritt und in einer Zollunion mit der EU. Großbritannien und der EU gelang nach monatelangen Verhandlungen am gestrigen Donnerstag eine Einigung auf ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit.