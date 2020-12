Brexit-Vertrag: Weitgehende Einigung, aber weitere Detailarbeit

BBC: Für den frühen Donnerstagmorgen (08.00 Uhr MEZ) ist eine Pressekonferenz geplant

Nach einer weitgehenden Einigung auf entscheidende Punkte eines Brexit-Handelspakt haben Experten der Europäische Union und Großbritannien in der Nacht zum Donnerstag weiter an Details gefeilt. Die Arbeit werde die ganze Nacht über weitergehen, schrieb der Sprecher der EU-Kommission, Eric Mamer, auf Twitter. Für den frühen Donnerstagmorgen (08.00 Uhr MEZ) sei eine Pressekonferenz geplant, meldete die BBC.

Der umfassende Handelsvertrag soll einen harten wirtschaftlichen Bruch in letzter Minute vermeiden. Am 31. Dezember endet die Brexit- Übergangsphase und Großbritannien scheidet aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus. Ohne Abkommen drohen Zölle und Handelshemmnisse.

Die größten Streitpunkte waren am Ende die EU-Forderung nach fairem Wettbewerb zwischen den Vertragspartnern - da wurde bereits am Mittwochnachmittag eine Grundsatzeinigung gemeldet - und die Zugangsrechte für EU-Fischer zu britischen Gewässern. Der Vertrag sei fast fertig, hieß es am frühen Donnerstagmorgen aus EU-Kreisen.