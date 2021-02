Brexit - Verzögerungen bei Sozialleistungen für Briten in Österreich

Zahlungen wurden von neuem Aufenthaltstitel abhängig gemacht - Familienministerium versichert: "Es wird weitergezahlt"

Im Zuge des Brexit kommt es zu Verzögerungen bei Sozialleistungen für in Österreich lebende britische Staatsbürger. Wie die Zeitung "Heute" am Mittwoch berichtete, erhielten mehrere Briten keine Zahlungen, weil sie noch nicht den neuen Aufenthaltstitel vorweisen konnten. Aus dem Familienministerium hieß es gegenüber der APA, es sei "zwischenzeitlich bereits eine Information an die Krankenversicherungsträger" ergangen, wonach "weitergezahlt wird".

Hintergrund sind die im Lockdown erschwerten Bedingungen, um den nach dem EU-Austrittsartikel 50 benannten Aufenthaltstitel in Österreich zu erhalten. Das Familienministerium stellte gegenüber der APA nunmehr klar, dass es auf die Möglichkeit der Antragstellung auf den Aufenthaltstitel bis 31. Dezember 2021 hingewiesen habe "und klargestellt wird, dass im Falle der österreichischen Zuständigkeit und bei Erfüllung aller Voraussetzungen das Kinderbetreuungsgeld bis 31.12.2021 weitergezahlt wird", außer der Anspruch ende aus anderen Gründen früher. "Das Familienministerium ist zwar nicht für Angelegenheiten der Krankenversicherung zuständig, es sind uns bis dato jedoch keine Probleme mit dem Krankenversicherungsschutz von britischen Staatsangehörigen in Österreich bekannt", hieß es weiter in der Stellungnahme.

Mehrere britische Staatsangehörige hatten sich auf der Facebook-Seite der britischen Botschaft in Wien beschwert, kein Kinderbetreuungsgeld mehr bekommen zu haben. Dem Vernehmen nach gab es eine Verzögerung von einigen Tagen im Februar, die Zahlungen seien mittlerweile wieder am Laufen.

Der britische Botschafter in Wien, Leigh Turner, bestätigte, dass es Probleme gegeben habe, aber mittlerweile die Ansprüche britischer Staatsbürger von österreichischer Seite nicht mehr infrage gestellt würden. "Uns haben vereinzelte Berichte von Britinnen und Briten in Österreich erreicht, die informiert wurden, dass ein weiterer Bezug von Sozialleistungen wie des Kinderbetreuungsgelds nur unter Vorweis einer Artikel 50 Karte möglich ist", erklärte der Diplomat in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Diese Auflage würde dem Austrittsabkommen widersprechen.

"Wir haben bereits mit dem Bundeskanzleramt Kontakt aufgenommen und uns wurde bestätigt, dass der Zugang zu Sozialleistungen für Britinnen und Briten in Österreich bis 31. Dezember 2021, dem Ende der Antragsfrist, nicht davon abhängt ob eine Artikel 50 Karte bereits erhalten oder beantragt wurde. Das BKA kontaktiert nun die relevanten Behörden um sicherzustellen, dass dies in allen Fällen auch umgesetzt wird", betonte Turner weiter. Der Botschafter appellierte dennoch an seine Landsleute, so bald wie möglich ihre Anträge zu stellen.

Nach Angaben von "Heute" war eine falsche Version des Brexit-Vertrags Grund der Verunsicherung. Dies wurde gegenüber der APA nicht bestätigt.