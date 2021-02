"Bridgerton"-Darstellerin: Sex-Szenen wegen Mama vorgespult

Nicola Coughlan dachte sich beim gemeinsamen Schauen der Netflix-Erfolgsserie mit ihrer Mutter: "Es wird dauernd gebumst. Das wird Ärger geben"

Beim gemeinsamen Schauen der freizügigen Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton" mit ihrer Mutter hat Schauspielerin Nicola Coughlan (34) die Sex-Szenen übersprungen. "Als ich ihr die erste Episode zeigte und sehr schnell Johnny Baileys Hintern auftauchte, sagte sie: 'Was ist los?'", erzählte Coughlan in einer am Dienstag veröffentlichten Folge des Podcasts "Make it Reign".

"Als wir zu Episode sechs kamen, dachte ich: 'Was soll ich nur machen? Es wird dauernd gebumst. Das wird Ärger geben'", sagte die Irin. "Also habe ich bei den ganzen sexy Stellen vorgespult, und am Ende sagte sie: 'Das war aber kurz.'"

Coughlan spielt in der Serie mit zahlreichen Sex-Szenen die Rolle der Penelope Featherington. "Bridgerton" dreht sich um das Leben und die Tanzbälle der Londoner High Society im frühen 19. Jahrhundert und hat in den ersten Wochen einen Netflix-Rekord aufgestellt. Netflix hat eine zweite Staffel angekündigt.